27 / Junio / 2017

Spider-Man apareció en Iron-Man 2 y no te habías dado cuenta

Hace meses se especulaba entre los seguidores del “Hombre Araña” que la primera aparición de Peter Parker en el universo Marvel no se dio en Capitán América: Civil War, sino que varios años antes.

Según los fanáticos su debut había ocurrido en Iron Man 2, en 2010, ya que afirmaban que Parker era el niño con una máscara del superhéroe que se enfrenta sin miedo a un robot en la Expo Stark.

El actor Tom Holland (protagonista Spider Man), fue consultado por esta hipótesis y su respuesta dejó felices a sus fanáticos: “Es Peter Parker”, aseguró al diario electrónico HuffPost.“Puedo confirmar que es Peter Parker”.

“A día de hoy, lo puedo confirmar. He hablado hace literalmente 20 minutos con Kevin Feige (productor de la cinta). A lo mejor les lancé un spoiler, pero ya ha salido a la luz. Me parece genial. Me gusta la idea de que Peter Parker esté en el universo Marvel desde el principio“ explicó.

Spiderman: Homecoming es una de las cintas más esperadas del año y se estrenará el próximo 7 de julio.

Acá puedes ver el video.