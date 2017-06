29 / Junio / 2017

Subastaron a R2-D2 de Star Wars por casi tres millones de dólares

Uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Star Wars fue vendido por 2,75 millones de dólares (más de 1.824 millones de pesos).

El robot R2-D2 fue rematado en uan subasta realizada en California Estados Unidos.

La casa de subasta Profiles in History anuncio a través de su cuenta de Facebook la venta de este objeto perteneciente a la famosa serie de filmes ideada por George Lucas.

En su web, la empresa detalló que esta unidad de R2-D2 está compuesta por diferentes partes de este robot utilizadas en la trilogía original de “Star Wars” (“A New Hope”, 1977; “The Empire Strikes Back”, 1980; y “Return of the Jedi”, 1983) así como en “The Phantom Menace” (1999) y “Attack of the Clones”(2002).

El robot está formado por componentes de aluminio, acero y fibra de vidrio y mide algo más de un metro de altura. Por el momento no se conoce la identidad del comprador.

Profiles in History aseguró también que en la misma ocasión vendió por 390.000 dólares (sobre los 258,7 millones de pesos) una espada láser empleada por Mark Hamill (“Luke Skywalker” en “Star Wars”) en las cintas “A New Hope” y “The Empire Strikes Back”.