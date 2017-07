04 / Julio / 2017

El notable mensaje que le dedicó la FIFA a Arturo Vidal por su particular corte de pelo

El look del chileno no pasa desapercibido ni siquiera para la Federación Internacional de Fútbol.

En la última versión de la Copa Confederaciones uno de los jugadores que más destacó por su juego y garra fue el chileno Arturo Vidal. El mediocampista de La Roja siempre ha llamado la atención por su versatilidad en la cancha como por su espíritu guerrero.

Pero una característica inconfundible del jugador del Bayern Munich son sus cortes de pelo, el cual modifica como uno cambia de camisa. Si hasta la FIFA no ha quedado indiferente ante el extravagante look del chileno. A través de su cuenta de Twitter, la Federación Internacional de Fútbol hizo referencia al corte de cabello de Vidal con una particular fotografía.

No prizes for guessing who this bit of artwork belongs to! 🇨🇱💇‍♂️ @kingarturo23 pic.twitter.com/OlDi438vvJ — FIFA.com (@FIFAcom) July 4, 2017

“No hay premios por adivinar a quién pertenece esta obra de arte”, se puede leer en el mensaje que acompaña la imagen. Una muestra más de que el Rey Arturo no pasa desapercibido.

Fotos: Shutterstock

favendano

