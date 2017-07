04 / Julio / 2017

Esta periodista venezolana afirma ser la nueva novia de Luis Mi

El astro mexicano a pesar de haber hecho noticia en el último tiempo por algunos problemas legales se le ha visto muy sonriente.

Desiree Ortiz Salswach, es una periodista venezolana de 34 años y ha sido vista en varias ocasiones caminando de la mano de Luis Miguel y al parecer esta chiquilla está tan enamorada que decidió confirmar a revista TVyNovelas que lleva dos meses junto al mexicano.

Cuando fue cuestionada, Ortiz admitió tener una relación con Luis Miguel y que “va por buen camino”. Y añadió, “Dios cuida lo que está escondido, él está muy bien y yo también estoy muy bien. Nos conocimos hace unos meses”.

Tambien aprovecho de pasar el dato que el ídolo musical la hace reír mucho y aseguró que él no está enfermo, como se había dicho hace unos meses: “[Luis Miguel] está muy bien. No sé si hace seis meses o un año tendría problemas de salud, pero ahorita está maravillosamente bien. Se está tomando un break pero no es un break muy largo [profesionalmente]. Yo no sé de dónde sacaron que tenía mal carácter, este hombre está todo el día, como decimos en Venezuela, echando broma… es muy gracioso y tiene un maravilloso sentido del humor”

¿Qué te parece la nueva conquista de Luis Mi?