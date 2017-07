03 / Julio / 2017

Vien Diesel apoya a Michelle Rodríguez tras polémicos dichos sobre “Rapído y Furioso”

Hace unos días la Michelle Rodríguez a través de redes sociales exigió mayor protagonismo en los roles femeninos en “Rápido y Furioso” y además puso en duda su continuidad en la saga

Tras esto el popular actor Vin Diesel decidió tomar con humor la situación y le respondió a su amiga con un video.

En el clip publicado en la cuenta de Instagram del artista, Michelle aclaró que sus recientes dichos no eran sobre su colega: “Vin, durante muchos años has sido un gran apoyo de las mujeres fuertes. Y siempre he apreciado eso en todos estos años. Sabes que si publico algo, no me refiero a ti”, y Vin le responde con un “Claro que no es sobre mí”, desatando la risa de ambos.

“Orgullosos de nuestra saga, pero debemos tratar de llegar más alto cada vez. El desafío es lo que lo hace que sea divertido y emocionante. Esa es la razón que ha llevado a la saga a alcanzar su nivel actual. Han sido los mejores fans de la historia del cine y siempre estamos agradecidos” escribió Diesel junto al video.