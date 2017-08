29 / Agosto / 2017

Arturo Vidal desmintió incidentes en casino Monticello en conferencia de prensa

Esta mañana salió a la luz la noticia de que el futbolista habría protagonizado incidentes en el casino Monticello lugar donde debió acudir carabineros por desórdenes.

Según las primeras informaciones entregadas Arturo Vidal había asistido al recinto ubicado en San Francisco de Mostazal junto a sus cercanos, donde arrendó piezas para realizar una fiesta que fue perdiendo poco a poco el control.

Los asistentes comenzaron a realizar desórdenes, preocupando así a trabajadores del lugar, quienes alertaron a Carabineros. Tras llegar al lugar los uniformados le pidieron a los acompañantes del jugador que se retiraran del lugar, lo que provocó su molestia.

Si bien no hubo detenidos, 12 habitaciones del hotel quedaron con daños importantes que están siendo evaluados.

En sus primeras declaraciones el “Rey Arturo” afirmó :” No sé de qué me está hablando amigo. Vengo recién de la casa. Me están acusando de algo nada que ver”.“¿Van a seguir ensuciando mi imagen? Vengo a pasarla bien”. “Vengo a disfrutar con los chilenos, jugar bien, tratar de clasificar al Mundial y me inventan eso. Vengo recién llegando, quiero saber qué pasó”.

Más tarde en la conferencia de prensa de La Roja donde participó junto a Claudio Bravo, el deportista aclaró: “fui al casino con mis amigos, fui a cenar y después a casa. Se dijeron cosas que no fueron ciertas. Cumplí con todas las reglas, como profesional que soy”.