25 / Agosto / 2017

Conoce a Paige y Artyon lo pequeños bailarines que deslumbran a todos con su gran talento

Paige Glenn tiene 9 años y Artyon Celestine 8, estos pequeños son mejores amigos además de formar una brillante pareja de baile. Ellos son parte de la academia “Murrieta Dance Project”, fundada por Erín Babbs en Estados Unidos.

Estas pequeñas estrellas saltaron a la fama tras participar en el programa America’s Got Talent ya que encantaron a los televidentes y sorprendieron al jurado por su gran talento.

En su primera aparición en el espacio televisivo los niños bailaron “The Time of my Life”, correspondiente a la banda sonora de la película “Dirty Dancing” de 1987. De hecho la mini pareja fue comparada inmediatamente con el cantante Seal y su ex esposa Heidi Klum, que se encontraban en el jurado ya que se parecen a ellos físicamente y hasta afirmaron que les gustaría casarse cando sean mayores.

¡Mira aquí a los pequeños bailarines!