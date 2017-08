21 / Agosto / 2017

Esta mujer ha gastado millones para lucir como una “muñeca sexual”

Cindy Moore es una madre inglesa de dos hijos que ha gastado 10 mil libras esterlinas (más de ocho millones de pesos chilenos) para lucir igual a una muñeca sexual.

Si bien la mujer señala que desde los 19 años siempre sintió gusto por cultivar una apariencia un tanto artificial, comenzó con este proceso luego de descubrir que su novio le era infiel.

Así que tras ello, comenzó a perder peso y se hizo operaciones y procedimientos estéticos para convertirse en la versión de carne hueso de una muñeca sexual. De hecho se inyecta los labios cada 10 días y dice querer otra cirugía mamaria, además de abdominoplastia.

“Siempre me ha gustado ver la cara de la gente cuando me miran, me hacen lucir hermosa” dice Cindy . “Cuando terminé mi relación el año pasado, me miré al espejo y dije ‘esto tiene que parar’, así que entrené duro, eliminé los carbohidratos y bajé de peso rápidamente. Siempre me gustó lucir como una muñeca sexual, desde que era joven, así que ahora último solo empecé a llevar mi ‘sueño’ al siguiente nivel“, indicó.