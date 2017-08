Estaba a 10 segundos de suicidarse y recibió un llamado que salvó su vida

31 / Agosto / 2017

Todo ocurrió cuando Kevin solo tenía 17 años y padecía una fuerte depresión que no podía superar

Kevin tenía 17 años cuando padeció una gran depresión que lo llevó a tomar una radical decisión: acabar con su vida. Estaba tan seguro de hacerlo, que incluso escribió una carta de despedida.

Cuando ya se encontraba listo para dirigirse al lugar en el que se suicidaría, sonó su teléfono, justo 10 segundos antes de llevar a cabo dicha determinación.

Pese a que era un número desconocido, Kevin optó por contestar y resultó ser Blake: una chica que 10 años después se convertiría en el amor de su vida y en su esposa, según indica el sitio Infobae

Años antes, ambos se habían conocido durante un campamento de verano y pese a se hicieron amigos, no habían hablado hace un año.

“Tenía 13 años cuando la chica más bonita que jamás había visto caminó hacia mí y me dijo ‘el negro es un color que te sienta bien'” , recordó Kevin.

En esa línea, precisó que en aquella llamada telefónica, él le confesó inmediatamente sobre sus planes y ella le dijo: “¿Qué? No hagas eso”.

“Conociendo su personalidad, él es muy analítico. Sabía que si había llegado hasta ese punto, lo había pensado bien y no lo estaba haciendo para llamar la atención. Era algo que iba a hacer y estoy agradecida de que marqué su número, porque, si no lo hubiera hecho, él ahora no estaría aquí”, sostuvo Blake.