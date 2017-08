31 / Agosto / 2017

Este hombre rifó camioneta para costear operación de cáncer de su esposa ¡Mira lo que hizo el ganador!

Estos últimos días una conmovedora historia registrada en Córdoba Argentina se ha tomado las redes sociales. Resul ta que un hombre llamado José Luis Arregui, necesitaba con urgencia reunir dinero para poder pagar una operación de su esposa , quien sufre de un cáncer. Para esto decidió que lo mejor era rifar su camioneta modelo ’69, la que utilizaba para trabajar.

Una de las personas que quiso participar fue Carlos Boasso, quien compró el número 619 y fue el ganador del vehículo, pero este no quiso aceptar el premio , hecho que provocó la emoción de José Luis : “Compré el número en un negocio que visito todas las semanas. Él vive al frente (Arregui). Le pedí el 19 y compré el 619. Lo hice para colaborar. Y el martes fui. La dueña llamó a Luis pero le dije que no iba a recibir la camioneta. Él llegó, me dio un abrazo, y le dije ‘no voy a querer el premio. Te lo dejo, es tu herramienta de trabajo y te sirve para el tratamiento de tu señora’. Nos abrazamos, lloramos nosotros, la dueña y los clientes”, contó Boasso a la radio Mitre 810, según información entregada por el medio local Diario Uno.

José Luis “Kuisky” Arregui, (izquierda) y Carlos Boasso (derecha)

Arregui también se refirió a lo ocurrido, dijo sentirse muy emociono por todo y explicó que “Era la única solución que tenía para solventar los gastos de mi señora. Fui hasta el banco para sacar un crédito pero me lo negaron”. Además dijo que su mujer ya fue operada y está evolucionando muy bien “Pronto le darán el alta y ya nos vamos a juntar con Carlos, él no la conoce”.