30 / Agosto / 2017

Estos fueron los episodios de Game of Thrones más vistos en Chile

El pasado domingo finalizó la última temporada de “Game of Thrones“, dejando a muchos seguidores con ansias de disfrutar de una nueva parte que será estrenada el próximo año.

VTR que transmitió la exitosa serie de HBO liberó los datos de los episodios que dieron forma a la finalizada séptima temporada, la cual en total sumó 1.381.038 espectadores; cifras publicadas por LUN en su edición del miércoles 30 de agosto.

Los capítulos más vistos en Chile son los siguientes : En el primer lugar se encuentra el episodio 5, titulado “Eastwatch” (244.180 espectadores), donde Jon Snow mira cara a cara a Drogon en una postal que se convirtió en un ícono del ciclo.

En la segunda posición está “The dragon and the wolf” (222.000), el último emitido, y más abajo “Stormborn” (205.944), el segundo de la temporada. En el cuarto puesto aparece “Dragonstone“, que sumó 205.527 televidentes.

Por otra parte “The spoils of war” sumó 190.660 espectadores, “Beyond the wall” registró 158.541 y “The queen’s justice”, en el cierre de la lista, irrumpió con 156.186 televidentes.