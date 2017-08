28 / Agosto / 2017

Ex actriz porno Mia Khalifa confieza que ha recibido amenazas de muerte de ISIS

La ex estrella de cine para adultos a pesar de su retiro aún sigue conservando gran popularidad y cuenta con gran candidata de seguidores.

Recientemente Mia Kahlifa ha hecho noticia no por sus sensuales fotografías, sino que al dar una entrevista denunció que ha sido seriamente amenazada por Estado Islámico que, según confiesa, le ha advertido que tiene como objetivo cortarle la cabeza.

La joven de origen libanés afirma que ha recibido todo tipo de amenazas a través de redes sociales y, aunque se siente asustada, confiesa intentar hacer una vida normal: “ Procuro no preocuparme, porque no puedes mostrarte débil con ellos”. “Es lo que están buscando. Intento hacer como si no me importara, aunque al final te acaba afectando”.

El origen de estas amenazas de ISIS estarían en algunos videos que generaron controversia en su país y otras regiones de Oriente Medio, especialmente uno de ellos en el que protagonizaba una de las escenas vestida con un hijab.

Hace dos años en una entrevista a diario Washington Post, la chica de 24 años aseguró no dar crédito a todas las críticas que recibía: “ Me duele escuchar que en mi país de origen me odian. Las escenas con el hijab eran satíricas”.

