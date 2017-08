29 / Agosto / 2017

Hackers publican foto de Justin Bieber desnudo en Instagram de Selena Gomez

Este lunes la cantante Selena Gómez vivió un desagradable situación ya que hackers intervinieron su cuenta de Instagram y publicaron una foto de su ex pareja Justin Bieber completamente desnudo junto al mensaje “Look at this nigga lil shrimpy“.

Como era de esperar la imagen se viralizó rápidamente y la cuenta fue puesta en mantenimiento, por lo que durante unos minutos no se pudo entrar en ella, más tarde fue restablecida.

Por su parte la artista no se ha referido a lo ocurrido.