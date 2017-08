Imagen de cerdo sonriendo tras ser rescatado causa furor en redes

29 / Agosto / 2017

Una tierna noticia se ha hecho viral recientemente, se trata del rescate de un animal en China debido a la inundaciones.

Un cerdo fue socorrido por funcionarios tras haber quedado atrapado en su residencia en la provincia de Sichuan y mientras esto ocurría fue fotografiado “sonriendo” . Los hombres lo llevaban tomado de las patas y las orejas para que no se ahogara, según consigna el medio británico Metro.

Pig can’t stop smiling after being rescued from flood, sparking amazing Photoshop battle. https://t.co/Hi6Mmso4vC pic.twitter.com/Mu0XsditGz

— LADbible (@ladbible) 29 de agosto de 2017