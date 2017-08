iOS 11: Esta sería la nueva función que traería la actualización de iPhone

18 / Agosto / 2017

En unas semanas se actualizará el sistema operativo iOS (usado por iPhones y iPads), y los usuarios de la versión de prueba aseguran que han descubierto una función de emergencia que hasta ahora no había sido adelantada.

Los equipos actualizados a iOS 11 podrán ser desbloqueados con una combinación de botones sin tener que verificar la huella dactilar (TouchID).

Medios especializados como Cnet han bautizado esta función como “botón policía” , la que funcionará presionando cinco veces el botón para apagar y sólo servirá para realizar llamadas de emergencia. Así que para realizar otra cosa se hará necesario digitar la contraseña.

Cabe recordar, que actualmente para activar las llamadas de emergencia, se debe forzar el ingreso de código y presionar en el botón “emergencia”.

¿Qué te parece?

El estreno de iOS 11, en tanto, se espera para el mes de septiembre.

iOS 11 is a game-changer for Touch ID. Press power button rapidly 5 times and it opens the 2nd screen, but it also forces passphrase entry! pic.twitter.com/uvWbM04lyk

— Kia‏☆ (@alt_kia) 17 de agosto de 2017