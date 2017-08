La bella Margot Robbie luce irreconocible para su papel en “Mary Queen of Scots”

21 / Agosto / 2017

Margot Robbie sin duda es una de las actrices más atractivas de la industria cinematográfica, de hecho esto la llevó a ser escogida como la mujer más sexy de Revista Esquire.

La artista de 27 años destaca por sus papeles como Naomi Lapaglia, la esposa de Leonardo DiCaprio en “El lobo de Wall Street” y como “Harley Quinn” en “Escuadrón suicida” entre otros.

Pero ahora la actriz interpretará a la reina Isabel I de Inglaterra en la cinta “Mary Queen of Scots” donde se ve realmente irreconocible ya que para el personaje luce rizos colorines y despeinados, un cutis manchado, prótesis en la nariz.

Acá puedes revisar las imágenes captadas durante grabaciones en las calles de Londres:

@MargotRobbie looks unrecognisable as she transforms into Queen Elizabeth I for new film role. pic.twitter.com/Z9hNEDytL6

— Margot Robbie FC (@fc_margotrobbie) 21 de agosto de 2017