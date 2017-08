30 / Agosto / 2017

La confesión de George Clooney sobre ser padre de mellizos

En el mes de junio el destacado actor se convirtió justo a su esposa Amal en en padre de mellizos. En entrevista con The Associated Press George Clooney habló sobre esta nueva etapa en su vida.

“Me tengo que limpiar el vómito del traje. Solía ser mi propio vómito pero ahora es el de los mellizos. Así funciona“, dijo riéndose. “Ahora mismo mi trabajo es cambiarles los pañales y pasearlos un poco. La verdad es que no pensaba que con 56 años sería padre de mellizos. No hagan planes. Simplemente disfruta del viaje” dijo el actor de “La Gran Estafa”.

“De repente, eres responsable de otras personas, lo que resulta aterrador…”. Además destacó la labor de la madre de los pequeños, para él es “como una atleta olímpica, lo está haciendo maravillosamente”.