La convirtieron en meme por su cuerpo pero calló las burlas de esta genial forma

18 / Agosto / 2017

La joven no tuvo problemas en responder a las críticas con unas certeras palabras.

La apariencia de las personas sigue siendo un motivo de burla para muchas personas, sin importar si eso puede herir sentimientos o puede causar sentimientos negativos en los otros.

Ese es el caso de Noonie Regardless, una popular usuaria de Instagram que durante años ha luchado por aceptar y amar su cuerpo, convirtiéndose en un referente para sus más de 50 mil seguidores en la red social.

Pese a que la joven está acostumbrada a recibir comentarios negativos, aún así hay algunos que cruzan los límites y la sorprende de forma negativa, tal como pasó hace algunos días cuando se encontró con una foto suya convertida en meme.

En la instantánea, Noonie aparece usando un crop top y en la parte superior del texto puede leerse: “Dejen que las mujeres flacas usen bralett y crop top”, junto a un emoji de asco y de una ballena.

La chica tomó la imagen y la republicó en su perfil de Instagram, junto a una potente respuesta.

“No, no tengo un estómago plano para lucir en crop top, pero sí tengo ‘rollitos’ para hacerlo. No sé por qué la gente sigue ofendiendo a otros por su cuerpo a estas alturas. Es totalmente inútil, si me lo preguntan. Es como hacer un perfil falso para ser alguien que no eres. No tienes que ser flaca para lucir grandiosa en un crop top. A todas mis mujeres con ‘rollitos’, usen todo lo que quieran y hagan sentir incómodos todos. Como mujeres debemos aprender a apoyarnos entre nosotras en vez de tratar de hacernos daños”, escribió.