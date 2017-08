Mike Patton sufrió accidente de tránsito y debió cancelar show en Los Angeles

22 / Agosto / 2017

El líder de la exitosa banda Faith No More Mike Patton, sufrió un accidente de tránsito la noche de este lunes 21 de agosto cuando se trasladaba al teatro El Rey de Los Angeles para realizar una presentación con su grupo Dead Cross.

Tras lo ocurrido uno de sus compañeros Michael Crain, informó al público que el concierto debía ser cancelado. “Ha habido un accidente de auto. Mike estuvo ahí. No es grave, pero él no está disponible para estar aquí esta noche. Está lastimado. Nos disculpamos, vamos a reagendar el show”, declaró en el escenario, al igual que Dave Lombardo. “En el nombre de la banda, lo lamentamos muchísimo”.

Dead Cross set cancelled. Mike Patton got into an accident pic.twitter.com/WUzuhULQHu

— Rey Philip de Joya (@reydejoya) 22 de agosto de 2017