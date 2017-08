31 / Agosto / 2017

Miss Reino Unido devolvió corona luego que le exigieran bajar de peso

Zoiey Smale por estos días se ha convertido en la protagonista de una insólita noticia.

Esta bella joven de 28 años en junio pasado fue nombrada Miss Reino Unido, tras ganar el concurso nacional debía competir en Miss United Continents.

A pesar de haber ganado el certamen por distintas razones, la organización del evento le exigió que para la siguiente ronda internacional bajara de peso, a pesar de ser talla 38.

Honoured to be crowned Miss UK at finals this weekend. Roll on September for the internationals ❤️🇬🇧 pic.twitter.com/mkPqRrGwJk — ♛Zeezus♛ (@Zo13y) 12 de junio de 2017

Si bien la ganadora oriunda de Nottinghamshire, Inglaterra, se estaba preparando para la gran final del certamen, el que se realizará en en septiembre en Guayaquil, Ecuador, decidió no asistir al evento y devolvió la corona luego que un funcionario de la organización la presionara, y le dijera que necesitaba perder peso para tener una real chance de ganar la competencia. “No estoy gorda en absoluto, estoy en la media ¿Cómo me piden que pierda todo el peso posible para la competición? Es horrible, me han hecho sentir como una basura durante este tiempo”, explicó la mujer a EL PAÍS.

De acuerdo a sus las declaraciones al medio británico Daily Mail, Zoiey fue notificada de esta situación apenas ganó el certamen, sin embargo, no había tomado la decisión hasta ahora, cuando hizo público el insólito trato de la organización. “No creo que deban decir eso, es horrible. Esa delgadez no es un buen modelo a seguir. Están dañando a las jóvenes diciéndoles que son gordas. Hace diez años me habría tomado esto en serio. Devolví mi título porque no voy a apoyar una competición que haga esto a la gente”, confesó.

¿Estás de acuerdo con la decisión de la joven?