Reportera salva la vida de un camionero mientras estaba cubriendo el huracán Harvey

28 / Agosto / 2017

Brandi Smith estuvo en el momento y en el lugar indicado para vestirse de héroe y hacer lo indicado

Hasta el momento el huracán Harvey ha dejado a más de 30.000 desplazados en Houston, Texas, además de catastróficas inundaciones que obligaron a muchos vecinos a subirse a los tejados de sus casas para salvar la vida.

Incluso los equipos de prensa han sufrido por las inundaciones, lo que obligó que salieran a la calle ya que sus oficinas estaban destruidas. Una de las reporteras que estaba en terreno era Brandi Smith, de la cadena local KHOU, quien se había desplazado hasta las cercanías de una carretera inundada.

Estaba informando desde el lugar cuando se percató que había un camionero atrapado en una autopista inundada. Justo en ese momento pasó una patrulla del shériff, que desconocía lo que estaba ocurriendo a tan solo unos metros. Smith le hizo señas para que se detuviera y les dijo que el hombre necesitaba ayuda urgente ya que el nivel del agua estaba subiendo.

The moment @BrandiKHOU flagged down a sheriff’s office boat to save a stranded trucker https://t.co/VoRT7ejo7Q pic.twitter.com/FTXRA13TH5

— Andrew Desiderio (@desiderioDC) 27 de agosto de 2017