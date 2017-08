Revelan la nueva apariencia que tendrá Black Widow en Avengers 4

23 / Agosto / 2017

La cuarta entrega de “Avengers” es esperada con ansias por sus seguidores y será toda una revolución en cuanto a looks.

Entre los más notorios destaca Chris Evans, que interpretará a un Capitán América con barba, y la bella Scarlett Johansson, que encarnará a una rubia Black Widow.

Ademas habrá otros cambios como el crecimiento de Baby Groot a un adolescente y a Thor con el pelo corto, que ya hemos visto en tráilers de su propia película.

Debido a las imágenes filtradas durante le rodaje se puede ver que Johansson tendrá una radical transformación.

Cabe destacar que Avengers 4 aún no tiene nombre ni fecha de estreno, pero su antecesora, Avengers: Infinity War, se estrenará el próximo 4 de mayo del 2018.

#ScarlettJohansson new photo of Scarlett Johansson, 21 August Atlanta,set on Avengers 4. pic.twitter.com/deH2f7USLu

— Lorenzo Cortiana (@LorenzoCortiana) 22 de agosto de 2017