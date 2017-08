25 / Agosto / 2017

Robó 18 botellas de alcohol en un supermercado y las guardó en este impensado lugar

La mujer ni se esforzó en disimular el hurto

Un video que se comenzó a viralizar en redes sociales, muestra a una mujer que se robó 18 botellas de alcohol en un supermercado ubicado en Louisiana, Estados Unidos.

Pese a que la mujer no se esforzó en disimular el hurto, lo cierto es que solo fue descubierta cuando ya no se encontraba en el recinto, luego de que el gerente revisara las cámaras de seguridad, según indica La República.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el lugar en el que escondió las pertenencias robadas: entre sus piernas, pechos y en su bolso.

Cabe decir que la policía de la zona precisó que no es primera vez que roban productos con dicha modalidad y aseguraron que la mujer no estaba actuando sola, pues hubo una persona que la vio y no la enfrentó.

El video se viralizó rápidamente, sobre todo por la reacción de la mujer, quien se retiró del recinto tranquilamente y con una gran sonrisa.

Fotos: Captura de Youtube.

espectaculos,ned,noticias

bpena

robo-18-botellas-de-alcohol-en-un-supermercado-y-las-guardo-en-este-impensado-lugar

nedmedia