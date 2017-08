Video: ¡La salvadita! joven se lanza en bungee y sufre corte de la cuerda

24 / Agosto / 2017

Una joven de 17 años protagonizó un accidente en el el Parque Nacional de Shidú, en Beijing mientras practicaba Bungee. Esta se lazó , pero la cuerda que la sujetaba se cortó.

Según el medio People de China, la compañía responsable Beijing Juma Entertainment Limited Company explicó que lo ocurrido se debió a una falla humana, ya que el personal no recogió la cuerda cuando correspondía.

Horrific moment a woman bungee jumping at a tourist resort in Beijing crashes into water due to mechanical failure. pic.twitter.com/0UcWBE8th2

— People’s Daily,China (@PDChina) 19 de agosto de 2017