Video: Reportero recibió “curioso” regalo durante despacho en vivo

28 / Agosto / 2017

Los habitantes de Texas Estados Unidos estuvieron preocupados por varias horas por el paso del huracán Harvey, ya que estaba anunciado como uno de los más grandes de los últimos 12 años . Este terminó dejando un fallecido y cientos de estructuras destruidas debido a las fuertes ráfagas.

Durante las transmisiones de esta emergencia un reportero de la cadena Fox vivió un curioso momento ya que mientras informaba una mujer se acercó a pesar de la intensa lluvia y el viento que los azotaba en ese momento. Todos los televidentes se sorprendieron al ver que la intención de ella era entregarle un pack de seis cervezas.

El periodista agradeció el extraño regalo y siguió con la mayor naturalidad posible el resto de su despacho. Y luego dio las gracias en redes : “Nunca sabes con quien te encontrarás o qué pasará mientras estas reporteando, gracias por el regalo ( el que ella me dio, no la alerta de tornado).

You never know who you’ll meet or what will happen, when reporting the news. Thanks for the gift (what she gave me, not the tornado alert.) https://t.co/MBabaMADTc

— Casey Stegall (@caseystegall) 25 de agosto de 2017