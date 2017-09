Así será la cuarta integrante de “Las Chicas Superpoderosas”

12 / Septiembre / 2017

Hace unos días te contamos que “Las chicas superpoderosas” sumarían una nueva integrante a su equipo la que debutaría en un programa especial el próximo 17 de septiembre.

Ahora se ha filtrado la imagen de esta nueva chica que se unirá al grupo. Esta tiene piel oscura y al parecer es más grande que ellas y se espera que en cinco capítulos se cuenten sus orígenes.

Aún se desconoce su nombre pero si se sabe que será entrepretada por la cantante Toya Elazy.

AND JUST LIKE THAT, I BECAME A POWERPUFF GIRL 😆😆😆🇿🇦

Much love to my @cartoonnetwork for trusting me with this epic job 💋❤️️#lifegoals pic.twitter.com/ZshJT8VWR0

— ToyaDelazy (@ToyaDelazy) 7 de septiembre de 2017