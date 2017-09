29 / septiembre / 2017

Astroboy anuncia su presencia en MOD 2017: “Se sorprenderán”

“Hace varios años que quería participar en el Masters of Dirt”, dice Javier Villegas a la distancia. Y es que el campeón mundial de freestyle FIM no podía estar ausente en el increíble evento de acrobacias que se realizará el 11 de noviembre por primera vez en Chile. Todo un sueño para el piloto nacional.

El deportista de 34 años debutará en el show europeo que deslumbrará con un notable equipo técnico y de profesionales en el Movistar Arena. Algo que él siempre quiso hacer: “Es uno de los eventos más extremos y variados que hay. Es bien llamativo, así que los invito a ver videos para que se preparen, porque se van a sorprender“, relata en conversación con AS.

La idea de que sea en Santiago es aún más motivadora para ‘Astroboy’, puesto que hace siete años dejó Chile para profesionalizar su carrera en Estados Unidos, donde vive actualmente. “Me alegra volver a Chile. Siempre es especial ir. Pero cuando es un evento así, donde puedo mostrar todas las cosas que hago, es mejor aún“, cuenta.

“No voy seguido a Chile. Ahora volveré después de casi dos años y me alegra que sea para Masters of Dirt (…) Los últimos días he estado tranquilo haciendo shows y practicando”, agrega Villegas con cierta nostalgia. Desde ser un piloto desconocido, hasta transformarse en el mejor acróbata sudamericano y volver a su país de origen como una estrella, no es algo común.

Ahora, con toda su experiencia, dedicado a proyectos personales y esperando no volver a ser golpeado por las lesiones que lo afectaron en años anteriores, la idea de participar en MOD le parece más que atractiva. “Sería bueno poder ser parte de todo el tour“, cierra en las semanas previas a vivir el espectáculo que, espera, esté repleto de chilenos.

Vía El As Chile.