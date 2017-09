07 / Septiembre / 2017

Christian Bale vuelve a sorprender con irreconocible aspecto

Christian Bale tiene acostumbrados a todos a experimentar cambios físicos para interpretar distintos papeles. Es por eso que el artista una vez más sorprendió tras aparecer en público en el Telluride Film Festival desarrollado en Colorado, Estados Unidos.

El actor de 43 años luce notoriamente varios kilos de más, pero esto es parte de su rol en la película Backseat, donde interpretará al ex vicepresidente estadounidense, Dick Cheneyque y que será estrenada en 2018.

Según el sitio Infobae a principios de 2017 el actor decidió no sumarse al nuevo proyecto de Michael Mann, donde interpretaría a ‘Enzo Ferrari’, ya que una transformación física demasiado abrupta podía traerle serios problemas de salud “Necesito siempre una razón para ese cambio de peso, pero ahora tengo que pensar en mi salud. Me digo a mí mismo: ‘Oye, a lo mejor no soy invencible’”.

📷 Gary Oldman, Ben Mendelsohn, executive director Julie Huntsinger, and Christian Bale during the 2017 Telluride Film Festival #TFF44 pic.twitter.com/6ZnWyLA5H7 — Ben-Mendelsohn.com (@MendelsohnCom) 3 de septiembre de 2017

Christian Bale has piled on weight for his latest role as former US Vice President Dick Cheney: https://t.co/5u3rmbV9jc pic.twitter.com/r4MHhhj02P — Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) 6 de septiembre de 2017

Recordemos que una de la más impactantes transformaciones de Bale fue para la película “El Maquinista” donde bajó 29 kilos.