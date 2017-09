Con trenzas y un bizarro look: actor de “El Lobo de Wall Street” sorprende con radical transformación

25 / septiembre / 2017

Jonah Hill hará de un joven con problemas mentales en Maniac, la nueva serie que prepara Netflix.

Hace un par de meses Jonah Hill sorprendió con una drástica bajada de peso luciendo muy diferente a como se le vio en películas como “El Lobo de Wall Street”.

Gracias a la ayuda de Dwayne “The Rock” Johnson y Channing Tatum, el actor de 30 años pasó de 113 a 83 kilos. Pero al parecer eso no fue suficiente ya que ahora volvió a llamar la atención con otra radical transformación.

A Hill se le vio por las calles luciendo una extraña cabellera con unas bizarras trenzas. Su nueva apariencia se debe a su personaje en Maniac, la nueva serie de Netflix.

En ella Hill hace de un joven que ha sido internado en una institución mental de alta seguridad debido a que vive alejado de la realidad y experimenta extrañas fantasías a través de sus sueños.

El actor comparte roles con Emma Stone, quien hace de otra paciente del hospital psiquiátrico. Aunque la serie aún no tiene fecha de estreno, está a cargo de Cary Fukunaga, el aclamado director de True Detective.

