04 / Septiembre / 2017

Conoce al guapo actor tras el tenebroso payaso de “It”

En distintas ocasiones ha quedado más que demostrado que el maquillaje hace milagros y es una herramienta fundamental a la hora de caracterizar un personaje. Esto es bastante común sobre todo en películas donde este puede lograr verdaderas transformaciones.

Este es el caso del terrorífico payaso de la película “It” ya que el actor luce realmente irreconocible y logra aterrar a los espectadores.

El artista que da vida a este personaje es Bill Skarsgård, quien en la vida real luce completamente distinto. De hecho recientemente ha llamado bastante la atención de distintos usuarios ya que Bill es en realidad bastante atractivo además tiene bastante estilo.

Cabe destacar que Bill viene de una familia de artistas ya que su padre es Stellan Skarsgård, quien ha participado en producciones como The Girl with the Dragon Tattoo y Thor.

El mayor de sus hermanos Alexander, interpretó al vampiro Eric Northman en True Blood, mientras que su otro hermano, Gustaf, encarna al mítico Floki en Vikings.

