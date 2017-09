Deportista quiso seducir a Mia Khalifa y esta fue la magistral respuesta que recibió

07 / Septiembre / 2017

El jugador trató de hacerse el lindo con la exactriz de cine para adultos y de seguro no la olvidará jamás

Mia Khalifa es una reconocida fanática de los deportes, lo que no significa, por supuesto, que le gusten también todos los deportistas. Y recientemente, con la respuesta que le dio a uno de ellos, lo ha dejado en claro.

Resulta que el beibolista venezolano Willson Contreras, un receptor que juega en los Chicago Cubs, de las Grandes Ligas, trató de seducir a la exactriz de cine para adultos, pero fue expuesto en las redes sociales.

Khalifa publicó en su cuenta en Twitter varios pantallazos donde se ve la insistencia de Contreras de entablar una conversación o buscar un saludo, pese a las negativas de la joven nacida en el Líbano, quien le respondió con un frío “bye” (adiós).

Cubbies, your man’s is wandering around left field. Can you come get him? @Cubs pic.twitter.com/7kdtGGb5jR

— Mia Khalifa (@miakhalifa) 5 de septiembre de 2017