26 / septiembre / 2017

¿El peor homenaje a Kurt Cobain? El vergonzoso mural del líder de Nirvana que saca carcajadas en la web

El artista del grafitti Lushsux confundió al desaparecido líder de Nirvana con un actor estadounidense.

Es difícil que alguien no conozca a Kurt Cobain. Tras su fallecimiento, la figura del ex líder de Nirvana se elevó al punto de considerársele un ícono de la Generación X.

Por eso ha resultado extraño y hasta vergonzoso un mural que se pintó en la localidad austriaca de Lintz, donde se confundió el rostro del desaparecido músico con el de un actor estadounidense.

Mural Goes Viral by Confusing Kurt Cobain with David Spade https://t.co/ys9JYXygn9 pic.twitter.com/RPIxbxul7A — iHeartRadio News (@iHeartTrending) September 26, 2017

El artista del grafitti Lushsux pensó que el actor y comediante David Spade era el ex vocalista de Nirvana a quien inmortalizó en un muro de la ciudad.

Además incluyó la frase que estaba en la nota de suicidio del músico. “Es mejor consumirse que esfumarse”, perteneciente a la canción de Neil Young My My, Hey Hey (Out Of The Blue).

Como era de esperar, los usuarios de Internet no dejaron pasar la oportunidad de reírse del error. Incluso el propio Spade bromeó sobre lo ocurrido.

“Kurt Cobain encontrándose con Heidi Klum en un concierto el sábado”, escribió junto a la imagen.

Fotos: Shutterstock/Wikipedia

