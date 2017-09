28 / septiembre / 2017

Esposa hizo la lista de compras “más detallada de la historia” para su marido

Es bastante común que las esposas envíen de compras a sus parejas con una lista para que ellos no olviden algo. En ocasiones algunos cambian parte del listado por otra cosa, pero obviamente esto no corre para todos.

Una pareja de la India ha hecho noticia recientemente por una situación similar. Resulta que una preocupada esposa elaboró una lista para que su marido fuera de compras, pero este no era cualquier listado . La mujer con tal de que su pareja siguiera fielmente las instrucciones y no se confundiera hizo una, que sin duda ya se ha transformado en la más “detallada, específica y descriptiva de la historia”… Y es que no se guardó recursos para guiarlo en las compras.

This is the task I gave to my hubby last weekend!! Even U guys shud follow this list for happy customers #bigbasket #grofers #reliancefresh pic.twitter.com/cGkPuRAvE9 — Era Londhe (@eralondhe) 23 de septiembre de 2017

De hecho dibujó tres tamaños de papas y le indicó cuál era el correcto; Le entregó opciones con las semillas (no muy suaves ni muy duras) y hasta indicó los colores posibles de los productos (tomates, amarillos y rojos).

Según el sitio The Times of India, la situación no pasó desapercibida y varios comentaron la situación en Twitter.

¿Habrá exagerado?