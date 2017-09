14 / Septiembre / 2017

Farkas ayudará a kioskero que ha sido asaltado 10 veces por cruel delincuente

Hace unos días muchos televidentes se conmovieron con la historia de don Manuel Meneses, un esforzado kioskero que ha sido asaltado 10 veces por el mismo delincuente y uno de ellos fue Leonardo Farkas.

“Yo despierto en la noche y me pongo a pensar que me tengo que levantar temprano para que este hueón me venga a cagar”, afirmaba el hombre al “Tío Emilio” en el ultimo capítulo de “En su propia trampa”.

El millonario como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones quiso ayudar al trabajador así que el mismo dio la noticia a trravés de su cuenta oficial de Facebook: “Don Manuel, esforzado Chileno de la tercera edad ha sido asaltado 10 veces. Díganle dónde le deposito 1 millón para darle fuerza“, escribió.