29 / septiembre / 2017

Iván Zamorano se emocionó al recordar a su padre en programa de TV

El destacado ex futbolista participó en el programa El Cubo de CHV donde habló de distintos temas. Pero uno de los momentos más emotivos en el espacio fue cuando Iván Zamorano recordó la muerte de su padre Luis, quien falleció a causa de una peritonitis fulminante cuando él tenía 13 años.

La madre de “Bam Bam” apareció en pantalla y reveló detalles del difícil momento: “Tenía a Iván de 13 años y a la niña de 12, por último si hubiese estado enfermo, pero fue de un día para otro. Como un accidente, fue algo terrible. Yo no lo podía creer”. Traas escuchar las palabras de su madre Iván dijo entre lágrimas, que el lamentable hecho lo marcó para toda la vida : “Para un cabro chico era muy difícil de entender lo que estaba pasando. Yo creo que a nivel personal, es el episodio más duro que me ha tocado en vivir, hasta el día de hoy. Me cuesta, pero con mis hijos he podido controlar el dolor”.

Además agregó que la señora Alicia vivió duros momentos tras perder a su esposo: “Fue difícil, ella también estaba sufriendo, sufrió el golpe más duro. En algún momento ella no quería luchar. Ella prefería, no sé, acompañar a mi papá, irse con él. Fueron momentos muy complicados como familia. Por suerte, mi mamá cambió el chip y se acordó que tenía dos hijos por los que tenía que luchar. Tenía toda una vida por delante”, concluyó emocionado.

