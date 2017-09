11 / Septiembre / 2017

Jim Carrey hace pasar incómodo momento a periodista al trolear un “destacado evento”

El popular actor participó en “La Semana De La Moda” en New York y como era de esperar al llegar a la evento fue abordado por una reportera de E!, Pero Jim Carrey desde el comienzo quiso contar las razones del por qué estaba allí.

“Estas cosas no significan nada, quise buscar la cosa con la menor importancia posible y unirme. Y heme aquí”, dijo el artista a la periodista.

Carrey con su ya conocido sentido del humor continuó para reírse de los intentos de la mujer por defender el evento :“¿Estamos celebrando íconos? Wow, esa es la excusa más mediocre que se nos podría ocurrir”.

La chiquilla para amenizar un poco le dijo al protaginista de “La Máscara” que él también es un ‘ícono’ y que la gente que es capaz de influenciar e inspirar a otros merece ser reconocida, pero el actor nuevamente barrió el piso con la noción: “No creo en íconos, no creo en personalidades, creo que la paz existe más allá de las personalidades. Existe más allá de la invención de los cielos. Existe más allá de la S que llevas en el pecho y hace rebotar las balas. Creo que somos campos de energía que bailan por sí solos… No me importa“.

Y para rematar la “incómoda” situación la reportera le preguntó a Jim por los “problemas del mundo” a lo que el actor respondió “No es nuestro mundo y nosotros no importamos”. Puedes verlo a continuación:

¿Qué te parece el troleo de Jim Carrey?