20 / septiembre / 2017

Katherine Orellana anunció que comenzará tratamiento contra alcoholismo

Hace unos días la ex integrante de “Rojo” hizo noticia tras ser formalizada por violencia intrafamiliar contra su pareja. Este miércoles la cantante participó en el matinal “Bienvenidos” donde se refirió a lo ocurrido.

Además reconoció que tiene problemas con el alcohol: “Yo quiero mejorarme, no quiero ser un mal ejemplo para mis hijos”. Orellana también afirmó que todavía le da mucha vergüenza reconocer el problema con el alcohol, “creo que para cualquier mujer es vergonzoso”.

Jorge Cáceres su pareja, quien fue agredido por ella también participó en el programa. Por lo que cuando la artista recordó el episodio de violencia vivido dijo : “cuando veo entrar a Jorge veo su cara toda rasguñada y ahí me doy cuenta lo que pasó en la noche anterior y yo pensé que él se había puesto a pelear con alguien, nunca pensé que había sido yo la persona que lo había dejado así”.

Además, aprovechó de agradecerle por el apoyo. “Si no hubiera sido por Jorge, creo que no hubiese tocado fondo” y también aclaró que él no quería hacer pública esta situación pero que no encontró otra alternativa. Es por eso que desistió de la denuncia de violencia intrafamiliar y siguen juntos.

Cabe destacar, que Orellana anunció que esta semana comenzará su tratamiento contra el alcoholismo.