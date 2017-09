Lex Luthor fue eliminado de la Liga de la Justicia a última hora

22 / septiembre / 2017

La quinta entrega de Justice League, cortó a uno de los personajes que estaba pensado para aparecer en la película.

Se trata del personaje interpretado por Jesse Eisenberg, el villano Lex Luthor, quien había tenido un rol preponderante en Batman v Superman.

En el mes de agosto ya había rumores sobre si apareccería o no en la cinta y apuntaban como principal responsable de la decisión a Joss Whedon, quien lo habría removido en el proceso de post-producción.

Por su parte el portal Batman News -que asistió a una función anticipada de la cinta- confirmó que el personaje fue definitivamente eliminado.

¿Qué te parece la decisión?

Batman News can confirm that the current cut of #JusticeLeague does NOT include Jesse Eisenberg’s Lex Luthor scenes pic.twitter.com/MvEp8O0EIt

— Batman-News.com (@BatmanNewsCom) 20 de septiembre de 2017