26 / septiembre / 2017

Luis Fonsi rompe en llanto en entrevista con Don Francisco por damnificados en Puerto Rico

El artista fue entrevista por Don Francisco donde fue consultado por el estado en que quedó su tierra natal tras el paso del Huracán María.

Luis Fonsi habló con Mario Kreutzberger minutos antes de presentarse por primera vez en el Hard Rock en Orlando (Estados Unidos), donde envió varios mensajes a sus compatriotas. “Han sido 20 años de picar piedras, de remar y gracias a Dios la vida, la música, me ha dado la oportunidad de hacer lo que siempre he querido hacer, pero ahora trato de usar la música para ayudar porque estamos viviendo un momento en el que nos están poniendo muchas pruebas”.

“Sé que ahora mismo hay mucha gente que no tiene un techo, que no tienen agua limpia, hay familiares que no saben de su gente… nosotros, mi equipo, hay muchos que son de Puerto Rico y todavía no han podido localizar a sus hijos, a su familia. Estamos aquí todos con la piel y el corazón pesados, pero tratando de ser lo más profesional posible”.

“Gracias a Dios hay muchas cosas pasando a la vez, Muchos lugares donde podemos donar para México, Puerto Rico y todos los lugares que han sido afectados con el terremoto y las tormentas, porque no fue una, fueron dos” afirmó.

Además destacó que lo último que le importa en este momento es el estado de su casa en Puerto Rico, la cual se encuentra bajo el agua: “Lo que menos me preocupa es mi casa, yo voy a resolver eso y no importa… Lo que me preocupa es es mi familia, mis abuelos, mis primos que no he hablado con ellos, mucha gente que lo está… pasando muy mal”.

Cabe recordar, que el cantante se presentará en Chile en el mes de octubre.