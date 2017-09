05 / Septiembre / 2017

María José Quintanilla contó cuál fue el “insólito” primer sueldo que recibió cuando comenzó en la TV

La joven de 27 años actualmente se desempeña como panelista del matinal de Mega y para recordar sus inicios en la televisión fue entrevistada por “Muy Buenos Días” donde fue consultada por sus primeros trabajos en la pantalla chica como fue el caso del programa de Canal 13 Bravo Bravísmo y Rojo.

En este contexto Coté fue consultada por su primer sueldo cuando comenzó en este mundo, pero la cantante sorprendió a los noteros con su respuesta ya que dijo que en su debut en TV recibió un insólito pago que hasta hoy no puede olvidar. Resulta que antes de Bravo, bravísimo, la chiquilla apareció en el canal ETC TV donde tuvo una especial participación.

“Uno de mis primeros trabajos fue una participación en ETC TV. Me acuerdo que me pagaron con cereales. No me los pude comer todos y ahora no los puedo ver”, dijo riéndose y agregó que no recibió dinero, sino que un módico canje con cajas de dulce cereal.

María José Quintanilla aprovechó de decir que hoy las circunstnacias son muy distintas y que recuerda ese episodio con bastante cariño: “Hoy ya me pagan con luquitas y bien, así que feliz”.