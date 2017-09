12 / Septiembre / 2017

Mon Laferte se aburrió y así contestó a quienes la critican

La cantante chilena por estos días se encuentra en España para promocionar su álbum La Trenza.

Mon Laferte ha realizado visitas en radio y televisión de ese país y ha recibido consejos de sus seguidores para costumbrarse al horario de allá.

Pero aunque este lejos de Chile la artista no dudó en responder a quienes la han criticado por su nuevo look y utilizando Instagram Stories aprovechó de enviarles un mensaje: “Que si me hago un peinado, que copio, que si me pinto el pelo rojo, que no les gusta, que si me lo corto… ya nada quieren. Mejor me voy a rapar y me voy a dejar crecer el vello púbico, adiós”.

¿Qué te parece su reacción?