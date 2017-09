07 / Septiembre / 2017

Niña fue obligada a “abandonar” a su mascota pero dejó junto a ella una conmovedora carta

Una tierna pero también conmovedora situación ocurrió en Tijuana México, resulta que una mujer llamada Nely Ramírez encontró en las puerta de su casa una perrita junto a una carta y dinero.

La foto de la mascota y el texto escrito por Jazmín de siete años, se hizo viral por la triste historia que en ella contaba. La pequeña explicaba que sus papás no querían a “Cristalita” ya que no era original y ella no podía hacerse cargo por no tener dinero.

Junto a la carta la niña dejó $8 pesos mexicanos ($270 chilenos), para quien cuidara al can. Jazmín decidió “abandonarla” en el hogar de Nely porque “me dijeron que tu cuidas animales que no tienen casa”, y le pidió que no pase frío ni le falte comida. “Dile que la quiero”.

Actualmente el animal está siendo cuidada por la mujer y cuando esté lista será dada en adopción.

Acá puedes ver la carta original: