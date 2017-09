Nintendo anunció que la NES Classic regresará en 2018

12 / Septiembre / 2017

Nintendo decidió retomar la producción de la NES Classic Edition por lo que anunció que la popular consola regresará al mercado en 2018.

Si bien la compañía no dio a conocer la fecha exacta del retorno lo que está claro es que se evitará los problemas de stock que tuvo la NES Mini y la inflación de precios de su reventa.

We’ll also bring the Nintendo Classic Mini: NES back to Europe next summer. More info will be shared in the future ► https://t.co/YUY2dxzI50 pic.twitter.com/RcIxPKlil7

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 12 de septiembre de 2017