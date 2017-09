Payaso de “It” arrasa en redes “bailando” populares temas

25 / septiembre / 2017

Hace unas semanas la cinta fue estrenada en distintos países, se trata del remake de la cinta estrenada en 1990 y aunque han pasado bastantes años el terrorífico payaso sigue asustando a más de uno.

Pero un usuario de Twitter decidió crear una cuenta bajo el seudónimo “Pennywise dancing”, en donde compartió diversos videos tomados de una escena particular de la cinta dejando de cierta forma “en ridículo” la puesta en escena de este aterrador personaje.

Mira aquí algunos de los videitos de Pennywase moviendo el esqueleto:

Take On Me #ITMovie pic.twitter.com/ssZi3jUqMB

— Pennywise Dancing (@Pennywise_Dance) 14 de septiembre de 2017