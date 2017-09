05 / Septiembre / 2017

Periodista acosó a una colega durante transmisión en vivo y pagó caro su falta de respeto

El hecho se produjo durante un entrenamiento de la selección peruana de fútbol

Un caso de acoso en contra de una reportera desató una verdadera polémica en Perú. El hecho se produjo durante la mañana de este lunes, mientras la joven comunicadora se encontraba cubriendo el entrenamiento de la selección de fútbol de su país.

Andrea Closa, de Depor, estaba haciendo una nota al borde de la cancha, lugar donde también se encontraba el periodista Jimmy Pulido, del diario Libero, quien en ese instante realizaba una transmisión en vivo para su medio a través de Facebook.

A las horas después a la reportera le llegó el video, que correspondía a la transmisión de su colega, y se llevó una tremenda sorpresa al descubrir que Pulido había enfocado su cuerpo en más de una oportunidad, lo que generó comentarios sexistas en la web del diario, publica La Hora.

Periodista Andrea Closa denuncia que periodista Jimmy Pulido de @liberope la grabó en vivo para mostrar su cuerpo sin consentimiento, ASCO 😡 pic.twitter.com/IA2MuFsXXg — Gabriela Zavaleta (@_zavandija) 4 de septiembre de 2017

“Muchas veces me muestra de espaldas. Los comentarios son terribles y él se ríe. Le piden que me vuelva a poner en el encuadre y lo hace. Le piden que haga zoom y les hace caso”, reclamó la periodista.

Closa agregó que “hablé con él (Pulido) y me dijo que no fue su intención, que no se dio cuenta, que se reía de chistes que colegas hacían y que no podía grabar de otro lado porque no llegaba el wifi. Hay momentos en los que no salgo yo, por lo que es obvio que sí podía evitar exponerme”.

Rápidamente el medio borró el video y ofreció, a través de un comunicado, disculpas públicas a la afectada: “Líbero lamenta y condena la difusión de imágenes inapropiadas que uno de nuestros periodistas realizó esta mañana durante la transmisión en vivo del entrenamiento de la selección, en La Videna”, escribieron.

Pero lo más importante es que el diario también aclaró que decidió despedir al periodista por su condenable actuar.

Fotos: Facebook/Captura de pantalla.

actualidad,ned,noticias

alonso.aranda

periodista-acoso-a-una-colega-durante-transmision-en-vivo-y-pago-caro-su-falta-de-respeto

nedmedia