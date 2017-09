Periodista protagoniza el medio fail tras “perderse” en el estudio

12 / Septiembre / 2017

Cada cierto tiempo se viralizan divertidos videos de distintas situaciones que ocurren cuando se realizan transmisiones en vivo.

Este es el caso de Tom Donkin un joven periodista de la BBC que protagonizó un divertido fail, y lo superó con toda la dignidad del mundo.

El profesional estaba casi listo para empezar el boletín de las 2 A.M para hablar sobre el huracán Irma cuando no se dio cuenta que ya estaba en vivo. En ese instante el joven corre de un lado para otro al parecer un poquito perdido en el estudio, hasta que al fin logra ubicarse frente a la cámara y comenzar a hablar, pero también se equivocó de cámara.

A pesar del chascarro empezó con su trabajo como su si nada hubiese pasado.

Tom quiso explicar en redes lo que había sucedido: “Una tormenta perfecta de errores de cámara, cosas que pasan en la tv en vivo. Nunca había llamado tanto la atención, y más de esta manera tan rara”.

Bit of a perfect storm mate of camera fail – this stuff happens with live TV. Never had so much attention albeit odd attention.

— Tom Donkin (@TomDonkinBBC) 10 de septiembre de 2017