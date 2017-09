26 / septiembre / 2017

Personaje de Los Simpsons hablará por primera vez en especial de Halloween

Los seguidores de esta destacada serie han sido sorprendidos con una buena noticia ya que serán testigos próximamente de un gran hito.

Será en el tradicional episodio de Halloween, cuando uno de las figuras que vive en Springfield hablará por primera vez.

El encargado de hacer el anuncio fue el inglés Neil Gaiman, quien escribió en su cuenta de Twitter que “este año estaré en la casa del árbol terrorífico en Los Simpsons. No me interpretaré, esta vez. En su lugar, prestaré mi voz a un personaje que no ha hablado antes”.

Y su mensaje abrió un sinnúmero de especulaciones, las que el propio escritor británico disipó: “El águila de ojos entre ustedes también puede ser capaz de averiguar qué película o historia tendremos en Los Simpsons Halloween este año”.

Además, Gaiman acompañó su tuit con una foto de Lisa y su gato “Bola de nieve”.

The eagle-eyed among you may also be able to work out what film or story will be receiving the Simpsons Halloween treatment this year. pic.twitter.com/PX7gergwuo — Neil Gaiman (@neilhimself) 21 de septiembre de 2017