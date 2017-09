Revelan escena eliminada de película “El diablo viste a la moda”

04 / Septiembre / 2017

La película protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep fue estrenada hace diez años pero recientemente se ha dado a conocer una escena que fue eliminada de la cinta y que además pudo haber cambiado la trama de “El diablo viste a la moda”.

Esta fue compartida a través de Twitter y en ella se puede ver a Miranda (Streep) en la fiesta de gala donde sus asistentes tienen la misión de memorizar los nombres de los invitados, así la directora de la revista “Runway” los recordaría para saludarlos.

Cuando una de ella se va, Andrea (Anne Hathaway) queda sola con su jefa. Miranda hablaba en la fiesta con su CEO, Raviz, cuando aparece el esposo de la experta en modas pasado de copas y comienza una discusión con Raviz.

Para salir de la situación Andrea decide comenzar una conversación con el hombre que ha quedado molesto por los dichos del marido de Miranda.

Tras esto su jefa agradece el gesto a su asistente, de esta forma se muestra a una jefa más humanizada poniendo en duda el duro trato que mantuvo durante la película que todos vieron

I’m just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 28 de agosto de 2017