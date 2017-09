25 / septiembre / 2017

Ricky Martin busca a su hermano tras el huracán en Puerto Rico

El destacado cantante está viviendo un mal momento familiar luego del paso del huracán María por Puerto Rico.

A través de un video en Instagram Ricky Martin contó a sus seguidores la angistia que siente ya que no ha podido contactarse con su hermano y no sabe nada de él tras el devastador paso de esta poderosa tormenta.

“Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre” afirma el cantante.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

Además aprovechó de pedir a sus fans que colaboraran con la gente de la isla, haciendo donaciones en dinero : “Conseguimos la meta y ahora hay que ir por más, porque hay mucho por hacer”, indicó el puertorriqueño.

Cabe recordar, que este fenómeno ha sido uno de los más devastadores que ha azotado el país boricua, que se mantiene en su gran mayoría sin servicios básicos, como electricidad o agua potable.