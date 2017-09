05 / Septiembre / 2017

Robbie Williams realizó dura confesión sobre su depresión

En una entrevista con The Sunday Times Magazine, Robbie Williams se refirió a la enfermedad que lo aqueja, aunque en 2016 el artista ya había querido transparentar su situación ya que se alejó por varios meses de sus cercanos y luego inició un proceso de terapia y medicación psiquiática.

“No sé si hubiese sido un enfermo mental sin fama. No creo que hubiese sido tan grave o tan poderoso si no hubiese sido por la popularidad. Es como si obtuvieses una enorme lupa con la forma de la atención del mundo, y tus defectos también se magnifican”. “Este trabajo es realmente malo para mi salud. Va a matarme”.

“La depresión y la ansiedad no existían cuando yo batallé contra ellas. Afortunadamente, estos son nuevos tiempos donde se habla acerca de ellas y ya no son despreciadas” dijo el artista.

“Odio decir que no, porque no quiero que piensen que soy una persona horrible. Y no me gusta decir que sí, porque soy socialmente torpe y cada vez que me encuentro con un extraño es como un trauma para mí” expresó.

Por otra parte, quiso destacar que su esposa Ayda Field ha sido fundamental para superar sus problemas con el alcohol y las drogas. Y que siempre está abierto a hablar de sus inseguridades con sus hijos.